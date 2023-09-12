Агротехнический период в Петербурге планируют завершить 15 ноября

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга подготовил проект распоряжения, по которому сроки окончания агротехнического периода в городе сдвигаются до 15 ноября. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного.

Стандартная длительность агротехнического периода — с 16 апреля до 15 октября, когда температурами грунта и наружного воздуха позволяют выполнять работы по восстановлению зеленых насаждений, покрытий, а другие виды благоустройства. В зависимости от погодных условий период может сокращаться или продлеваться.

В 2022 году срок окончания агротехнического периода сначала установили на 1 ноября. Позже из-за теплой погоды он был перенесен на две недели.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что для объектов благоустройства в Санкт-Петербурге, созданных по заказу профильного комитета, районных администраций и органов местного самоуправления, введут пятилетнюю гарантию.

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