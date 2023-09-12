Блогер из Казани получила три года колонии за посты в поддержку Украины

Ново-Савиновский райсуд Казани приговорил блогера Парвину Абузарову к трем годам колонии общего режима. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе суда.

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Как сообщал «Ъ-Казань», госпожу Абузарову задержали в конце марта 2023 года. Управление ФСБ по Татарстану сообщало, что девушка публиковала в соцсетях «призывы к дезертирству российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине». По данным силовиков, Парвина Абузарова изначально вину признала, но затем пыталась скрыться, ее объявили в федеральный розыск.

В суде блогер настаивала на своей невиновности.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"