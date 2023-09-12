Бастрыкин запросил доклад о гибели двух детей при пожаре в Кущевском районе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования и судебного рассмотрения уголовного дела о гибели двух детей в поселке Комсомольский Краснодарского края. Как сообщает информационный центр СКР, в ведомство повторно обратилась бабушка погибших девочек, выразив несогласие с результатами установления обстоятельств их смерти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

Ее внучки в возрасте одного года и двух лет погибли в феврале 2023 года в частном доме во время пожара. Их мать из-за сильного огня и задымления не смогла помочь и выбежала на улицу. Пожарных вызвали соседи. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность питания электроприбора.

По словам бабушки, их мать злоупотребляет алкоголем и во время возгорания не приняла мер к спасению детей. Кроме того, бабушку как потерпевшую не уведомили о судебном заседании по уголовному делу. Она не согласна с назначенным судом наказанием матери в виде обязательных работ.

Глава СКР поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о результатах расследования уголовного дела, основаниях вынесенного судом приговора и позиции гособвинения по делу. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Александр Бастрыкин ставил произошедшее на контроль. Было расследовано уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), по которому мать погибших признали виновной.

Татьяна Ручкина

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