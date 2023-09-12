Челябинская область вошла в топ-8 регионов по числу предприятий-фальсификаторов

Россельхознадзор назвал регионы, где обнаружил наибольшее число предприятий-фальсификаторов животноводческой продукции за шесть месяцев 2023 года. Среди них – Челябинская область, где выявлено 11 таких организаций, сообщает пресс-служба федерального надзорного ведомства.

Больше всего производителей-фальсификаторов выявили в Московской области – 21 предприятие. Затем идут Татарстан – 19, Омская область – 13 и Ставропольский край – 12. По 11 подобных организаций обнаружено в Ивановский и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае. Список замыкает Калининградская область, где обнаружили 10 фальсификаторов. Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям чаще всего сообщает о фальсификации молочных продуктов – сливочного масла и сыра.

В Россельхознадзоре отмечают, что оздоравливать рынок помогает система электронной ветеринарной сертификации, позволившая выстроить систему прослеживаемости «от поля до прилавка». При этом законодательство не предусматривает жестких мер для нарушителей, что стимулирует мошенников искать новые способы нечестной работы, подчеркивают в Россельхознадзоре. По мнению представителей ведомства, решением проблемы могло бы стать введение реестра недобросовестных компаний и ужесточение наказания за фальсификацию продукции.

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