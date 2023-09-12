В Петербурге откроется новая сеть продуктовых дискаунтеров

Нижегородская сеть продуктовых магазинов-дискаунтеров Smart планирует открыть в Санкт-Петербурге продуктовый магазин. Вакансия на позицию продавец-кассир в новый супермаркет на Будапештской улице 92, размещена на сервисе поиска работы HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Первый магазин Smart в Петербурге открылся в Шушарах на Валдайской улице в конце июня, но спустя полтора месяца работы, там появилась вывеска с информацией о закрытии и переезде на Будапешскую улицу.

Магазинами Smart владеет компания «Сладкая жизнь». По данным сайта компании, сейчас в сеть входят 80 дискаунтеров в 53 городах страны России.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что группа компаний «Реалъ», владеющая сетью супермаркетов с таким же названием, запустила в Санкт-Петербурге новую сеть магазинов с низкими ценами «Ценбери».

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