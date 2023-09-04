Владельцы сети «Реалъ» запустили в Петербурге сеть магазинов-дискаунтеров

Группа компаний «Реалъ», владеющая сетью супермаркетов с таким же названием, запустила в Санкт-Петербурге новую сеть магазинов с низкими ценами «Ценбери», сообщает «РБК Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Два магазина в центре города уже начали работать: один на Конной улице, рядом со Староневским проспектом, другой на Парфеновской улице. Пилотные точки сети ранее были открыты в пригородах Петербурга — Кудрово и Мурино — в 2022 году.

По словам сооснователя ГК «Реалъ» Александра Мышинского, до конца года будут открыты еще несколько магазинов сети, в 2024 году откроют еще 30 магазинов. Господин Мышинский отметил, что если инвестиции в открытие в обычного продовольственного магазина составляют 15-18 млн руб., то открытие дискаунтера обходится в 3-5 млн руб., потраченных на ремонт помещения и оборудование.

«Поставили низкие наценки — и работаем в формате every day low price — всегда низкая цена. Стараемся, чтобы было дешевле чем в крупных сетях по акции. Низкую наценку можно сделать благодаря меньшим издержкам по сравнению с обычными супермаркетами — это меньшая стоимость аренды, меньшее число персонала и пр. Благодаря этому наценки в «Ценберри» вдвое ниже, чем в обычных супермаркетах»,— рассказал сооснователь ГК «Реалъ» о концепции сети.

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