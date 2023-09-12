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Центр по сохранению редких видов орхидей создан в ботаническом саду ННГУ

В ботаническом саду нижегородского университета имени Лобачевского создан Центр циприпедиумов — растений семейства орхидных. Ученые будут изучать, сохранять и размножать исчезающие виды орхидей, сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: ННГУ имени Лобачевского

Фото: ННГУ имени Лобачевского

Это первый подобный центр в России. Ученые собрали коллекцию из 100 видов и форм орхидей разного статуса охраны. Работа Центра циприпедиумов будет направлена на сохранение биозразнообразия.

«Проблема охраны редких и исчезающих видов растений в современных условиях техногенности окружающей среды, преобразованной человеком, стоит очень остро»,— отметил директор ботанического сада ННГУ Александр Широков. По его словам, одним из самых красивых среди орхидей и одновременно находящимся под угрозой вымирания является род Cypripedium, или венерин башмачок.

Елена Ковалева

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