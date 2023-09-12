Ценник на аренду 2-комнатной квартиры в Ижевске вырос на 14,2% за месяц

В столице Удмуртии в сентябре средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры достигла 15,7% тыс. руб. Ценник за год вырос на 9%, за месяц — 1,9%, сообщает пресс-служба Циан Аналитики. При этом аренда 2-комнатной квартиры в Ижевске обойдется в 21,7 тыс. руб. Стоимость за год стала больше на 5,3%, а за месяц — 14,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Отмечается, что на рынке долгосрочной аренды в период с конца августа-начала сентября наблюдается активный сезон. Это связано с началом нового учебного года и бизнес-сезона. В частности, максимальный рост спроса относительно начала лета характерен для Иркутска, Самары и Ставрополя, где показатель вырос в 2 раза. Относительно прошлого года активность наиболее сильно увеличилась в Волгограде и Оренбурге — в 3-3,5 раза. Медленнее всего рынок восстанавливается в Севастополе, где за лето просмотры почти не увеличились, а также в Ижевске и Ростове-на-Дону. Здесь просмотры остались на уровне прошлого года.