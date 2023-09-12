Глава Крыма Аксенов: сформирован четырехдневный запас дизельного топлива

В Крыму сформировали четырехдневный запас дизельного топлива. Благодаря принятым логистическим решениям оно поступит на АЗС республики до вечера 12 сентября, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что основной задачей сейчас является поддержка сельхозпроизводителей для снижения вероятности дефицита горючего в ходе полевых работ. Сергей Аксенов рассказал, что власти региона направили в Правительство РФ ряд предложений по урегулированию процесса ценообразования на топливо в Крыму.

Дефицит топлива в некоторых регионах России, в том числе в Краснодарском крае, наблюдается уже несколько недель. Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края поручило главам муниципальных образований региона проводить еженедельный мониторинг наличия на АЗС моторного топлива и цен.

11 сентября ФАС России сообщила, что территориальные органы службы проверят экономическую обоснованность цен мелкооптовой продажи топлива с нефтебаз и другие составляющие, формирующие конечные цены для потребителей.

Татьяна Ручкина

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