В Петербурге за год спрос на рабочий персонал вырос на 68%

В Санкт-Петербурге рабочих вакансий стало больше на 68% по сравнению с 2022 годом, сообщают в своем исследовании аналитики платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Наиболее востребованными среди специальностей оказались водители, упаковщики, кладовщики, курьеры, слесари, разнорабочие, уборщики и электромонтажники.

Для привлечения соискателей работодатели увеличили зарплату. Так, в Петербурге за год оклады выросли до 70 тысяч рублей. В прошлом году специалисты рабочих специальностей могли рассчитывать в среднем на 59 834 рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге спрос на персонал в компаниях из отрасли дорожного строительства во втором квартале 2023 году вырос на 130% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, Диапазон зарплат в этой сфере также увеличился.

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