В Петербурге в два раза вырос спрос на дорожных строителей

В Санкт-Петербурге спрос на персонал в компаниях из отрасли дорожного строительства во втором квартале 2023 году вырос на 130% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в пресс-службе онлайн-платформы по поиску работы HeadHunter.

Диапазон зарплат в этой сфере также увеличился с 57 до 91 тыс. руб. в 2020 году до 80 000 — 126 437 тыс. руб. в 2023 году.

Лидерами по количеству вакансий в отрасли дорожного строительства остаются: Москва (14% вакансий) и Красноярский край (11%). Санкт-Петербург (6%) занимает третье место по запросу рынка на сотрудников такой категории.

Чаще всего работодатели находятся в поисках машинистов (11% вакансий), водителей (9%), прорабов (7%), инженеров ПТО (6%), разнорабочих (5%). Также существенная часть вакансий приходится на инженеров-конструкторов и сварщиков (по 4%), на геодезистов, электромонтажников и монтажников (по 3%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге с начала года спрос на рабочие специальности вырос на 55%.

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