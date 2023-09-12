Пассажирам самолета «Уральских авиалиний», севшему в поле, выплатят по 100 тысяч

Пассажирам рейса U6-1383 Сочи-Омск авиакомпании «Уральские авиалинии», чей самолет сегодня экстренно сел в поле Новосибирской области, выплатят по 100 тыс. руб., сообщил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Договорились со страховой компанией "Альфа-страхование" о том, что каждому будет выплачено 100 тыс. руб., как компенсация за испуг, скажем так. Мы это делали и при посадке предыдущего самолета в кукурузу»,— заявил на пресс-конференции журналистам господин Скуратов. Он также отметил, что никто их пассажиров не пострадал. Всего на борту, по данным авиакомпании, находился 161 пассажир и шесть членов экипажа.

Напомним, Airbus A320, летевший из Сочи в Омск сел в поле Новосибирской области. По словам господина Скуратова, при подлете к Омску у самолета отказала зеленая гидросистема.

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