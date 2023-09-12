После вспышки африканской чумы на Кубани подорожает свинина

Мясо свиньи подорожает после вспышки африканской чумы на Кубани. В 2023 году поголовье этого скота уменьшилось на 22,7 тыс. особей. Об этом сообщила «КП-Кубань» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Африканская чума свиней не опасна для человека, но вредит сельскому хозяйству тем, что при обнаружении заражения все поголовье скота сразу идет под нож. Это плохо и для предприятий, инвестировавших в животных, которых придется уничтожить. Из-за сокращения количества свиней и, как следствие, предложения на рынке вырастут цены. С прилавков мясо не пропадет, но к середине осени существенно подорожает, считает экономист Роман Иноземцев.

Вспышку опасной инфекции зафиксировали в четырех районах Кубани: Кущевском, Брюховецком, Калининском и Тимашевском. Несмотря на меры по предотвращению болезни, африканская чума продолжает распространяться с севера региона. Мясо зараженных свиней уже нашли на прилавках Краснодара и Тимашевска.

Георгий Ефименко

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