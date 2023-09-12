Глава «Уральских авиалиний» призвал не спешить с наградой пилотов Airbus A320

В ходе пресс-конференции в Екатеринбурге гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов заявил, что причиной аварийной посадке Airbus A320 стал отказ гидросистемы. Также он сообщил, что экипаж воздушного судна будет отстранен от работы до конца расследования.

«При подлете к Омску, при заходе на посадку, на самолете отказала зеленая гидросистема. В целом на самолете три гидросистемы: зеленая, желтая и голубая. Каждая отвечает за определенные параметры работы элементов самолета», — рассказал Сергей Скуратов.

По словам главы компании, командир самолета принял решение об экстренной из-за нехватки топлива.

«Командир посчитал необходимым уйти на запасной аэродром в Новосибирске. Причина — в Омске полоса 2500 м, в Новосибирске — 3 км. Они направились по этому маршруту. Увеличили расход топлива, и командир осознал, что топлива, возможно, не хватит».

Поэтому воздушное судно было вынуждено приземлиться в поле. Также глава компании отметил, что авиакомпания намерена восстановить судно для дальнейшей эксплуатации. Вместе с этим все пассажира этого рейса должны получить по 100 тыс. руб. в качестве компенсации. На вопрос о награждении пилотов, Сергей Скуратов ответил, что не стоит спешить с этим.

Авиапроисшествие произошло 12 сентября. Воздушное судно приземлилась в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находился 161 человек, из них 21 дети. Пострадавших нет, только один человек обратился за помощью к врачам. По факту случившегося Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, дело расследуется по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и экс.

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Александр Киселев