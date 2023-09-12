США разблокируют $6 млрд Ирана в рамках сделки по возвращению задержанных в стране американцев

Администрация Байдена согласилась разблокировать принадлежащие Ирану $6 млрд в рамках сделки по освобождению задержанных в Иране пятерых граждан США, сообщает The Guardian. Это согласие является необходимым этапом для реализации достигнутой в августе договоренности об обмене заключенными в формате «пять на пять»: пять граждан Ирана, находящихся в американской тюрьме, на пять граждан США в иранской тюрьме.

По условиям сделки $6 млрд, которые были получены Ираном от продажи нефти и были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за американских санкций, будут депонированы на счет в катарском банке. После перевода в Катар эти средства могут использоваться Ираном только для гуманитарных проектов, например закупки медикаментов. Согласие на разблокировку средств подписал в минувшую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, и в понедельник об этом было сообщено Конгрессу США. Пятеро американцев, которых готовят к обмену, уже были переведены из тюрьмы под домашний арест в Иране.

Алена Миклашевская