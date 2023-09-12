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В Тольятти дело об инциденте на химзаводе с пострадавшим грузчиком дошло до суда

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника цеха химического завода из Тольятти. Ему инкриминируется нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью ч (.1 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, 2 декабря минувшего года обвиняемый поручил провести погрузочно-разгрузочные работы на территории базисного центра предприятия. При этом он знал, что площадка не отвечает требованиям безопасности.

Во время работ водитель погрузчика опрокинул поддон с теплоизоляцией на сотрудника в опасной зоне перемещения спецтехники. Он получил перелом позвоночника.

Ранее на заводе в Тольятти произошел пожар. Прокуратура начала проверку.

Георгий Портнов

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