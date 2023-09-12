Виталий Хоценко назвал совершивших аварийную посадку в поле пилотов «настоящими героями»

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко назвал пилотов, совершивших аварийную посадку самолета Airbus А-320 в открытом поле, героями.

«Абсолютно точно пилоты экипажа - настоящие герои! Смогли посадить самолёт прямо в поле! Что касается предпринимаемых мер, то я созвонился с главой Новосибирской области Андреем Травниковым, спросил какая нужна помощь, потому что в самолёте летели не только омичи, но и пассажиры из разных регионов. Мы договорились, что сегодня размещают всех людей в пунктах временного размещения, кормят, и определяемся, как им будет удобно ехать домой – либо это будет автобус, либо - железная дорога», - заявил глава региона.

Для транспортировки пассажиров было подготовлено шесть автобусов. По поручению Виталия Хоценко также был создан оперативный штаб по взаимодействию и координации действий с властями Новосибирской области для оказания необходимой помощи пассажирам.

Также участники Восточного экономического форума поаплодировали лётчикам самолета, сообщается в соцсетях.

Авиапроисшествие произошло 12 сентября в 9:44. По последней информации на борту находился 161 человек, из них 21 дети. Воздушное судно выполняло рейс Сочи-Омск, самолет принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии». Сейчас пассажиры авиалайнера размещены в местном Доме культуры.

Предварительное причиной случившегося мог стать отказ гидросистемы, сообщил Виталий Хоценко «Ъ-Сибирь».

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Александр Киселев