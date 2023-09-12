Росавиация создала комиссию для расследования причин посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле

Для расследования причин и обстоятельств авиационного инцидента с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии» Росавиация сформировала специальную комиссию. Федеральное агентство уточняет, что комиссия была направлена к месту события. Напомним, пассажирский самолет, летевший из Сочи в Омск, сегодня экстренно сел в поле Новосибирской области.

По данным Telegram-канала «Не для протокола», близкий к администрации свердловского губернатора, у самолета Airbus A320, выполнявшего рейс U6-1383, не открылись закрылки. «Борт не смог приземлиться в Омске, так как в местном аэропорту слишком короткая взлетно-посадочная полоса — там не хватило бы места, чтобы затормозить без закрылок. Самолет направили в аэропорт Новосибирска. Во время полета из-за сильного встречного ветра на борту закончилось топливо, поэтому пилоты приняли решение сесть в поле в 400 км от Омска»,— сообщает канал. Отмечается, что экипаж будет награжден. Ранее СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Также канал сообщает, что по поручению губернатора Свердловской области готовится эвакуация людей — их перевезут в Омск. В департаменте информационной политики региона «Ъ-Урал» эту информацию подтвердить не могли.

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