Портал психологической помощи школьникам заработает в ближайшее время

В ближайшее время заработает портал, позволяющий школьникам получить помощь психологов в онлайн-формате. Об этом ТАСС сообщил замминистра просвещения Александр Бугаев.

«В ближайшее время, очень скоро заработает»,— сказал он на полях Восточного экономического форума.

Как сообщал министр просвещения Сергей Кравцов в июле, портал создается на базе Московского государственного психолого-педагогического университета. Системой смогут пользоваться школьники по всей России. Разработкой системы занимается Федеральный координационный центр по обеспечению психологической службы в системе образования.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минпросвещения протянет мышку помощи».

Лусине Баласян