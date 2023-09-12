Теннисные рейтинги

Рейтинг АТР
1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 11 795 очков. 2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 8535. 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7280. 4 (4). Хольгер Руне (Дания) — 4710. 5 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4615. 6 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4515. 7 (6). Янник Синнер (Италия) — 4465. 8 (9). Тейлор Фриц (США) — 3955. 9 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 3560. 10 (12). Александр Зверев (Германия) — 3030. 11 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 2690. 12 (13). Алекс де Минор (Австралия) — 2685. 13 (14). Томми Пол (США) — 2660. 14 (15). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2340. 15 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2135. 16 (17). Хуберт Хуркач (Польша) — 2035. 17 (16). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1985. 18 (18). Лоренцо Музетти (Италия) — 1925. 19 (47). Бен Шелтон (США) — 1735. 20 (19). Григор Димитров (Болгария) — 1735… 56 (60). Роман Сафиуллин — 902… 63 (77). Аслан Карацев — 853... 86 (83). Александр Шевченко (все — Россия) — 705.
Рейтинг WTA
1 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9266 очков. 2 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8195. 3 (6). Кори Гауфф (США) — 6165. 4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5790. 5 (3). Джессика Пегула (США) — 5755. 6 (9). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3830. 7 (5). Унс Джабир (Тунис) — 3771. 8 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 3765. 9 (8). Мария Саккари (Греция) — 3525. 10 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 3050. 11 (17). Мэдисон Кис (США) — 2940. 12 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 2790. 13 (12). Барбора Крейчикова — 2751. 14 (11). Петра Квитова (обе — Чехия) — 2750. 15 (15). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2715. 16 (21). Елена Остапенко (Латвия) — 2580. 17 (15). Людмила Самсонова — 2415. 18 (16). Вероника Кудерметова— 2250. 19 (20). Екатерина Александрова (все — Россия) — 2250. 20 (19). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2220… 27 (27). Анастасия Потапова — 1615... 38 (38). Анна Блинкова — 1263… 57 (63). Мирра Андреева — 979... 63 (66). Элина Аванесян — 931... 76 (72). Камилла Рахимова — 826... 82 (98). Анастасия Павлюченкова — 790. 83 (84). Диана Шнайдер — 790... 92 (89). Анна Калинская (все — Россия) — 755.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.