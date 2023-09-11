В Екатеринбурге начался отопительный сезон

Отопительный сезон в Екатеринбурге начался 11 сентября. Он пройдет в два этапа – с 11 по 20 сентября и с 21 по 29 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города.

В первую очередь отопление дадут в детских садах, школах, медучреждениях и других объектах социально-культурного назначения.

К отопительному сезону специалисты подготовили более 3,5 тыс. км тепловых сетей, провели гидравлические испытания трубопроводов, выявили слабые места и отремонтировали их. Заменили 54 км теплосетей, подготовили 112 теплоисточников, 479 центральных тепловых пунктов и 10 насосных станций.

Ева Коршунова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте