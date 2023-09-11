Свердловский фонд поддержки предпринимательства выйдет на Московскую биржу

На Московскую биржу готовится выйти Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), чтобы привлечь средства на выдачу займов и поручительств малому и среднему бизнесу, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило фонду высокий рейтинг кредитоспособности – на уровне ruBBВ+ со стабильным прогнозом. Оценка рыночных позиций фонда обусловлена высоким уровнем капитализации. Агентство отмечает низкий объём просроченной задолженности по займам бизнесу (2%) и диверсифицированный портфель вложений СОФПП. Присвоение кредитного рейтинга позволит фонду выйти на рынок облигаций и привлекать деньги через Московскую биржу.
«Рейтинг фонда обусловлен высокими рыночными позициями, приемлемыми оценками достаточности и эффективности деятельности, адекватным качеством активов и портфеля поручительств», – сообщили представители «Эксперт РА».
Дополнительные ресурсы с рынка помогут сократить сроки рассмотрения заявок в фонд, сейчас портфель СОФПП загружен на 100%.
С начала года по 1 сентября СОФПП выдал самозанятым региона, малому и среднему бизнесу 521 заем на сумму 1,4 млрд руб.
Поручительства фонда на сумму более 10,5 млрд руб. позволили предпринимателям региона привлечь финансирование на сумму более 23,2 млрд руб. в этом году. Свердловская область заняла второе место после Москвы по объему полученной помощи с участием региональных гарантийных организаций финансовой поддержки по итогам первого полугодия.
Напомним, СОФПП увеличил объем поддержки по кредитам для бизнеса до 100 млн рублей, ранее максимальные гарантии составляли 50 млн руб.