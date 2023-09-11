Свердловский фонд поддержки предпринимательства выйдет на Московскую биржу

На Московскую биржу готовится выйти Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), чтобы привлечь средства на выдачу займов и поручительств малому и среднему бизнесу, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило фонду высокий рейтинг кредитоспособности – на уровне ruBBВ+ со стабильным прогнозом. Оценка рыночных позиций фонда обусловлена высоким уровнем капитализации. Агентство отмечает низкий объём просроченной задолженности по займам бизнесу (2%) и диверсифицированный портфель вложений СОФПП. Присвоение кредитного рейтинга позволит фонду выйти на рынок облигаций и привлекать деньги через Московскую биржу.

«Рейтинг фонда обусловлен высокими рыночными позициями, приемлемыми оценками достаточности и эффективности деятельности, адекватным качеством активов и портфеля поручительств», – сообщили представители «Эксперт РА».

Дополнительные ресурсы с рынка помогут сократить сроки рассмотрения заявок в фонд, сейчас портфель СОФПП загружен на 100%.

С начала года по 1 сентября СОФПП выдал самозанятым региона, малому и среднему бизнесу 521 заем на сумму 1,4 млрд руб.

Поручительства фонда на сумму более 10,5 млрд руб. позволили предпринимателям региона привлечь финансирование на сумму более 23,2 млрд руб. в этом году. Свердловская область заняла второе место после Москвы по объему полученной помощи с участием региональных гарантийных организаций финансовой поддержки по итогам первого полугодия.

Напомним, СОФПП увеличил объем поддержки по кредитам для бизнеса до 100 млн рублей, ранее максимальные гарантии составляли 50 млн руб.

Ева Коршунова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте