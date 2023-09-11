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В Дзержинске с 18 сентября начнется отопительный сезон

Отопительный сезон в Дзержинске (Нижегородская область) стартует 18 сентября. По данным мэрии города, в первую очередь тепло будут подавать в школы, больницы и детские сады.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В многоквартирных жилых домах отопление начнется в течение трех недель после официального пуска тепла и с учетом наличия у управляющих компаний и ТСЖ паспортов готовности. Для получения паспорта управляющие и обслуживающие компании должны выполнить ремонт трубопроводов и приборов учета, провести промывку систем и гидравлические испытания, восстановить изоляцию на трубах отопления. По состоянию на 8 сентября паспорта готовности сдали 1450 домов из 1694.

В случае несвоевременной подготовки дома к зиме управляющие организации могут быть оштрафованы на суммы от 50 до 250 тыс. руб.

Андрей Репин

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