Экс-директора ярославского фонда капремонта Гайнутдинова оставили под стражей

Красноперекопский районный суд Ярославля оставил еще на два месяца бывшего директора регионального фонда капремонта Романа Гайнутдинова. Об этом сообщили в ярославском облсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший директор ярославского фонда капремонта Роман Гайнутдинов

Фото: Ярославская областная дума Бывший директор ярославского фонда капремонта Роман Гайнутдинов

Фото: Ярославская областная дума

«Ъ-Ярославль» сообщал, что бывший директор подозревается в преступлениях по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновному группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере), ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

В июле экс-директор был арестован, защита не смогла обжаловать решение суда об аресте. Сегодня суд продлил срок содержания под стражей до 14 ноября.

Алла Чижова