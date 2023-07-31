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Арестован бывший директор ярославского фонда капремонта Роман Гайнутдинов

В Ярославле заключен под стражу бывший директор регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области, сообщает региональное управление Следственного комитета. По данным источников «Ъ-Ярославль», речь идет о Романе Гайнутдинове, занимавшем этот пост с 2019 по 2023 год.

Бывший директор ярославского фонда капремонта Роман Гайнутдинов (на трибуне)

Бывший директор ярославского фонда капремонта Роман Гайнутдинов (на трибуне)

Фото: Ярославская областная дума

Бывший директор ярославского фонда капремонта Роман Гайнутдинов (на трибуне)

Фото: Ярославская областная дума

О возбуждении уголовного дела стало известно в марте 2023 года, вскоре после этого директор фонда покинул свой пост.

«По данным следствия, в 2022 году он вступил в преступный сговор со своей 42-летней подчиненной и совершил преступления против собственности и интересов службы в коммерческих и иных организациях в период работы директором Фонда на сумму более 41 миллиона рублей»,— сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Как сообщает СК, бывший директор подозревается в преступлениях по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновному группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере), ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Роману Гайнутдинову предъявлено обвинение.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что суд заочно арестовал бывшего замдиректора фонда Ольгу Исайчеву, СК добивается ее экстрадиции из Армении.

Антон Голицын

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