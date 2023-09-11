Путин подписал указ о компенсации пенсий за выслугу лет участникам СВО

Президент России Владимир Путин поручил установить полную компенсацию пенсий за выслугу лет для тех, кто заключил контракт для участия в военной операции на Украине, а также тех, кто был призван по мобилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Документ размещен на портале правовой информации. В указе упоминается закон «О пенсионном обеспечении». В статье 6 этого закона говорится, что если военный, получавший пенсию за выслугу лет, вновь поступает на службу, то выплата пенсии приостанавливается.

«Установить… ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты с учетом ежемесячной доплаты к указанной пенсии… и увеличения размера пенсии после приостановления ее выплаты»,— говорится в подписанном Владимиром Путиным указе.

Для заключивших контракт компенсации будут выплачивать в период с 24 февраля 2022 года, для призванных на службу в ряды вооруженных сил по мобилизации — с 21 сентября 2022 года.

Согласно июльскому распоряжению правительства, отдельные категории пенсионеров при заключении контракта для участия в военной операции смогут получать либо старую пенсию, либо пенсию с учетом нового стажа.

Это касается бывших военных, пожарных, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы наркоконтроля и Федеральной службы исполнения наказаний, прокурорских работников и следователей.

Анастасия Ларина