Военные пенсионеры при заключении контракта с Минобороны смогут получать более высокую пенсию

Отдельные категории пенсионеров при заключении контракта на военную службу, в том числе для участия в военной операции, после возвращения смогут получать либо старую пенсию, либо пенсию с учетом нового стажа. Распоряжение об этом подписал премьер России Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

Распоряжение касается военных, пожарных, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы наркоконтроля и Федеральной службы исполнения наказаний, а также прокурорских работников и следователей.

Они смогут получать пенсию в большем размере с учетом выслуги и общего стажа на день последнего увольнения с военной службы после окончания службы по контракту или в рамках частичной мобилизации. Они также при желании смогут получать пенсию в прежнем размере. Для назначения или возобновления выплаты пенсии им нужно будет подать рапорт в свое ведомство.

Олеся Павленко