Число отравившихся продукцией Greenbox в Петербурге выросло до 248

Количество случаев отравления продукцией Greenbox, приобретенной посредством сервиса «Самокат» в Санкт-Петербурге, увеличилось до 248. У пострадавших, среди которых двое детей, диагностирована острая кишечная инфекция (ОКИ), сообщили во второй половине дня 11 сентября в петербургском управлении Роспотребнадзора.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Кроме этого, по результатам лабораторных исследований, у 28 заболевших выявлена сальмонелла.
В настоящий момент в стационарах города остается 129 человек, в том числе двое несовершеннолетних, уточнили в надзорном ведомстве.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что после массового отравления готовой продукцией Greenbox в Петербурге Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.