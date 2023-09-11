На Урале садик заплатит 4,4 млн рублей родителям погибшей на прогулке девочки

Кировский районный суд Екатеринбурга обязал детский сад №180 выплатить компенсацию морального вреда родителям девочки, которая погибла на прогулке. Иск о взыскании был подан свердловской прокуратурой, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 25 января 2023 года четырехлетняя девочка забралась на горку и застряла в ограждении, находящемся по бокам горки. Пытаясь освободиться, она зацепилась шарфом. При общем сборе детей в группу воспитатель не сразу обнаружила отсутствие ребенка. После обнаружения была вызвана скорая помощь.

Девочка шесть дней провела в больнице, а 31 января скончалась. По факту смерти следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

Сначала воспитателю младшей группы детского сада был сделан выговор, а позже уволили. В апреле прокуратура Кировского района вынесла решение о выплате штрафа в размере 50 тыс. руб. детским садом №180 за смерть ребенка.

Полина Хабарова

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