Бастрыкин взял на контроль дело из-за удушения девочки в детском саду Екатеринбурга

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дело по факту гибели девочки из Екатеринбурга, которая погибла в результате катания с горки в детском саду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, дело возбуждено по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По информации силовиков, днем 25 января в детском саду № 180 ребенок забрался на горку и застрял в ограждении, находящемся по бокам от нее. Когда девочка пыталась освободиться, она зацепилась шарфом за ограждение, что повлекло удушение. Девочку госпитализировали, однако в больнице она скончалась.

Доклад о расследовании дела главе СКР представит руководитель свердловского следственного управления Михаил Богинский.

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