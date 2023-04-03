Детсад в Екатеринбурге выплатит 50 тысяч рублей за смерть девочки, скончавшейся от удушения шарфом

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга вынесла решение о выплате штрафа в размере 50 тыс. руб. детским садом №180 за смерть четырехлетней девочки, скончавшейся от удушения шарфом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Воспитатель и заместитель заведующего детсадом получили выговоры от руководителя учреждения, а он сам — от департамента образования администрации города.

25 января 2023 года девочка забралась на горку и застряла в ограждении, находящемся по бокам горки. Пытаясь освободиться, она зацепилась шарфом. При общем сборе детей в группу воспитатель не сразу обнаружила отсутствие ребенка. После обнаружения была вызвана скорая помощь. Девочка шесть дней провела в больнице, а 31 января скончалась. По факту смерти следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело об удушении ребенка.

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Полина Хабарова