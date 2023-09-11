Во время форума «Россия — спортивная держава» авиаперевозчики организуют дополнительные рейсы в Прикамье

На период ХI Международного форума «Россия — спортивная держава», который пройдет в Перми с 19 по 22 октября текущего года, в краевую столицу будут организованы дополнительные авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, власти региона уже провели соответствующую работу с перевозчиками. Компании «Аэрофлот», «Победа» и S7 Airlines, пока идет форум, готовы ежедневно выполнять по 10 рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Пермь и в обратном направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сейчас, согласно информации на онлайн-табло аэропорта Большое Совино, «Аэрофлот» ежедневно выполняет по шесть рейсов из Москвы в Пермь, «Победа» и S7 Airlines — по два рейса. Из Санкт-Петербурга в Пермь из указанных перевозчиков летает только «Победа», выполняя по одному рейсу каждый день. Помимо этих компаний, направления Москва — Пермь и Санкт-Петербург — Пермь обслуживают «Икар», «Россия» и Smartavia.

Форум «Россия — спортивная держава» впервые состоялся в 2009 году в Казани. Затем проводился в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске, Нижнем Новгороде, снова в Казани и Кемеровской области. Пермь принимает форум впервые. Планируется, что в мероприятии примут участие более 5 тыс. гостей и спортсменов из разных регионов РФ и дружественных стран. В частности, ожидается приезд команд из Беларуси, Бразилии, Испании, Сербии, Индии, Китая, идут переговоры со Вьетнамом, Казахстаном, Турцией и Ираном.