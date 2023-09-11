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В Ленобласти открыли завод по выпуску полуприцепов для перевозки нефтепродуктов

Новое производство по выпуску полуприцепов для перевозки светлых и темных нефтепродуктов запустили сегодня 11 сентября в индустриальном парке М10 в городе Никольское Тосненского района Ленинградской области. Объем инвестиций в предприятие составило более 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Планируется, что новое предприятие будет выпускать около 500 полуприцепов из стали и алюминия в год. Штат завода составит 115 специалистов.

Соглашение о строительстве комплекса по выпуску полуприцепов между правительством Ленинградской области и АО «Капри» было подписано 2019 году в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

АО «КАПРИ» сотрудничает с компаниями «Газпромнефть», «Нефтьмагистраль», «Пикалевская топливная компания», группой «Сургутнефтегаз», «Киришиавтосервис» и другими.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что конкурс на строительство комплекса по переработке отходов «Островский» за 12 млрд рублей выиграла компания, аффилированная с «Интер РАО».

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