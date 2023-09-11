Росатом может увеличить аванс Балтзаводу на строительство ледоколов до 70%

Госкорпорация «Росатом» может увеличить Балтийскому заводу (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге размер авансирования работ по строительству третьего и четвертого универсальных атомных ледоколов проекта 22220 «Арктика». Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Согласно документу, теперь при исполнении договора, заключенного между Росатомом и Балтзаводом в августе 2019 года, размер аванса для исполнителя контракта может вырасти с 40% до 70% от общей суммы.

«Правительство Российской Федерации постановляет: <...> внесение изменений в указанный договор в части общей суммы авансирования до 70% суммы договора с пропорциональным зачетом ранее полученного аванса <...> допускается по соглашению сторон»,— говорится в тексте документа.

В федеральном правительстве полагают, что данная мера позволит ускорить изготовление и поставку дорогостоящего оборудования с длительным производственным циклом.

«Ъ-СПб» сообщал, что Балтийский завод заложит пятый и шестой ледоколы серии «Арктика» в 2024 и 2025 годах. Суда построят по схеме смешанного финансирования с привлечением внебюджетных средств. Что касается третьего и четвертого атомных ледоколов проекта 22220, то их строительство началось на верфи в Петербурге в 2020 году. Суммарная стоимость проекта составит более 100 млрд рублей.

Ранее председатель совета директоров ОСК Андрей Костин заявил об «огромной финансовой дыре» в корпорации. По словам господина Костина, ОСК, которая перешла в доверительное управление ВТБ, — одна из наименее эффективных компаний.

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