На Балтийском заводе заложат два атомных ледокола до 2025 года

Пятый и шестой атомные ледоколы проекта 22220 заложат на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в 2024 и 2025 годах соответственно. Об этом рассказал замдиректора Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко. Суда построят по схеме смешанного финансирования с привлечением внебюджетных средств.

«Планируем, что в мае 2024 года будет заложен пятый ледокол, а в октябре 2025 года — шестой»,— сказал господин Кулинко (цитата по «РИА Новости»).

Суда построят по схеме смешанного финансирования с привлечением внебюджетных средств. По словам господина Кулинко, в федеральном бюджете на реализацию проекта уже запланировано 58,9 млрд рублей.

Суда планируется отправить обслуживать Северный морской путь. Сейчас на нем работают первые три ледокола проекта 22220 – «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Балтийский завод выиграл спор с Федеральным казначейством о тратах на строительство ледоколов «Арктика» и «Сибирь».

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