Два БЛПА самолетного типа сбили в приграничных регионах Черноземья

В Белгородской и Курской областях днем 11 сентября российской системой ПВО было сбито по одному беспилотнику самолетного типа. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве сообщили, что с помощью БЛПА «киевский режим хотел совершить террористические атаки по объектам на территории России».

Следом за Минобороны белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем telegram-канале о том, что в Валуйском горокруге силами ПВО был сбит беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений в результате инцидента не было, уточнил глава региона. Правительство Курской области сделало репост публикации оборонного ведомства в том же мессенджере, не комментируя ее.

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Алина Морозова

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