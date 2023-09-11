В Ростовской области возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудников школы

Неклиновский межрайонный отдел СУ СКР РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту нападения подростка на сотрудников школы в хуторе Красный Десант, сообщает пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по ч.3 ст.30, п.п. «а,б» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). По версии следствия, 15-летний подросток замышлял убийство одного из учителей школы.

«Надев маску и вооружившись кухонным ножом, он прибыл на территорию школы, где его противоправным действиям воспрепятствовали две сотрудницы школы, а также родственник одной из учениц»,— сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Как ранее сообщалось, юноша ранил троих взрослых, но все-таки был разоружен очевидцами. Пожилой мужчина, вступившийся за работников школы, получил ранения в спину и госпитализирован.

Следователи провели осмотр место происшествия и изъяли улики. Сам подросток задержан и дает показания. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Анастасия Назарова