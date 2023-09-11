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Следователи начали проверку по факту нападения подростка на сотрудников школы

Сотрудники следственного отдела Неклиновского района СУ СКР по Ростовской области приступили к проверке по факту нападения 15-летнего подростка на сотрудников школы в хуторе Красный Десант, сообщается в Telegram-канале ведомства. На место происшествия выехали криминалисты и следователи.

По данным следуправления, школьник был вооружен ножом. В результате его нападения пострадали три человека — два сотрудника школы и родственник одного из учеников.

Как сообщает 161.RU, подросток имеет шизофреническое расстройство. Он учился на средние оценки и проживал со своей бабушкой. Отец мальчика был мобилизован и получил ранение в ходе СВО.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что школьник, напавший на сотрудников своей школы, страдает психическим заболеванием.

Анастасия Назарова

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