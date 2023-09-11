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Коммерсантъ FM
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Изменилась схема движения возле «Москва-Сити»

Дептранс сообщил, что после запуска движения на проспекте Багратиона (северном дублере Кутузовского проспекта) изменилась схема движения возле «Москва-Сити». Рядом с башнями «Парк» и «Ривер» теперь двустороннее движение.

Фото: Дептранс Москвы

Фото: Дептранс Москвы

В числе других изменений:

  • закрыт поворот на Пресненскую набережную с Тестовской улицы в сторону центра;
  • закрыты левые повороты с Краснопресненской набережной в Выставочный переулок и обратно.

«Если вам нужно в Сити, двигайтесь по ТТК, а перед круговым движением поверните налево, на улицу Эрисмана. Дорога приведет в Сити или на пр-т Багратиона»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

Движение по проспекту запустили 9 сентября, в церемонии принял участие президент Владимир Путин. Проспект Багратиона — платная бессветофорная трасса, которая должна разгрузить Кутузовский проспект и Можайское шоссе. Тарифы на проезд в зависимости от времени суток варьируются от 600 до 1200 руб.

Лаура Кеффер

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