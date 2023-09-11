Дептранс сообщил, что после запуска движения на проспекте Багратиона (северном дублере Кутузовского проспекта) изменилась схема движения возле «Москва-Сити». Рядом с башнями «Парк» и «Ривер» теперь двустороннее движение.

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В числе других изменений:

закрыт поворот на Пресненскую набережную с Тестовской улицы в сторону центра;

закрыты левые повороты с Краснопресненской набережной в Выставочный переулок и обратно.

«Если вам нужно в Сити, двигайтесь по ТТК, а перед круговым движением поверните налево, на улицу Эрисмана. Дорога приведет в Сити или на пр-т Багратиона»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

Движение по проспекту запустили 9 сентября, в церемонии принял участие президент Владимир Путин. Проспект Багратиона — платная бессветофорная трасса, которая должна разгрузить Кутузовский проспект и Можайское шоссе. Тарифы на проезд в зависимости от времени суток варьируются от 600 до 1200 руб.

Лаура Кеффер