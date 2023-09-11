Саратовцы собирают для спикера Госдумы подписи против строительства технопарка

Землевладельцы Ленинского района Саратова готовят обращение к спикеру Государственной думы Вячеславу Володину. Жители поселков Соколовый, Жасминный, Дачный и Поливановка, а также собственники расположенных поблизости дач собирают подписи против строительства государственного Столыпинского индустриального парка, сообщила «Ъ» активистка группы граждан Розалия Яфарова.
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Как сейчас выглядит территория технопарка
Ранее против возведения технопарка также высказалась замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло. Ученый заметила, что при проектировании не учли Розу ветров. Гидрометеоролог предупредила: все будущие выбросы пойдут и будут накапливаться в «котлованообразном» центре города.
«Стоки предприятий так или иначе будут попадать в пруды (так называемые пруды Шмидтов — „Ъ“), отравляя и уничтожая все живое. В итоге пострадает весь каскад прудов от поселка Соколовый до Поливановки», — говорится в обращении землевладельцев.
На данный момент активисты собрали порядка 100 подписей.
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