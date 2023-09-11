Саратовцы собирают для спикера Госдумы подписи против строительства технопарка

Землевладельцы Ленинского района Саратова готовят обращение к спикеру Государственной думы Вячеславу Володину. Жители поселков Соколовый, Жасминный, Дачный и Поливановка, а также собственники расположенных поблизости дач собирают подписи против строительства государственного Столыпинского индустриального парка, сообщила «Ъ» активистка группы граждан Розалия Яфарова.

Фотогалерея Как сейчас выглядит территория технопарка Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Один из прудов Шмидтов - популярное место для фотосессий Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина На месте пастбища появится промышленная зона Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина Столыпинский парк планируют возвести в черте рабочего поселка "Сокол" Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина Производство планируют развернуть на луговом участке между прудами и лесом Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина К индустриальному парку можно проехать по грунтовой дороге Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина Территорий парка на текущий момент остается пустой Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина В близлежащих поселках расположено более дюжины дачных товариществ Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина Прохладная температура воды в прудах Шмидта указывает на родниковые источники Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина Помимо Сокола прудами пользуются жители Жасминного и Поливановки Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина Пруды возле индустриального парке не состоят в реестре водных объектов, а потому пригодны к использованию в промышленных целях Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина Пруды Шмидтов стали излюбленные место отдыха у местных жителей и дачников Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина Среди представителей местной фауны - черепахи Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина Водоемы у поселка Сокол стали одной из главных достопримечательностей округи Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина Сейчас на месте будущего завода водят конные прогулки для детей с ограниченными возможностями Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина Следующая фотография 1 / 14 Один из прудов Шмидтов - популярное место для фотосессий Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина На месте пастбища появится промышленная зона Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина Столыпинский парк планируют возвести в черте рабочего поселка "Сокол" Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина Производство планируют развернуть на луговом участке между прудами и лесом Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина К индустриальному парку можно проехать по грунтовой дороге Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина Территорий парка на текущий момент остается пустой Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина В близлежащих поселках расположено более дюжины дачных товариществ Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина Прохладная температура воды в прудах Шмидта указывает на родниковые источники Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина Помимо Сокола прудами пользуются жители Жасминного и Поливановки Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина Пруды возле индустриального парке не состоят в реестре водных объектов, а потому пригодны к использованию в промышленных целях Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина Пруды Шмидтов стали излюбленные место отдыха у местных жителей и дачников Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина Среди представителей местной фауны - черепахи Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина Водоемы у поселка Сокол стали одной из главных достопримечательностей округи Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина Сейчас на месте будущего завода водят конные прогулки для детей с ограниченными возможностями Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина Смотреть

Ранее против возведения технопарка также высказалась замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло. Ученый заметила, что при проектировании не учли Розу ветров. Гидрометеоролог предупредила: все будущие выбросы пойдут и будут накапливаться в «котлованообразном» центре города.

«Стоки предприятий так или иначе будут попадать в пруды (так называемые пруды Шмидтов — „Ъ“), отравляя и уничтожая все живое. В итоге пострадает весь каскад прудов от поселка Соколовый до Поливановки», — говорится в обращении землевладельцев.

На данный момент активисты собрали порядка 100 подписей.

Дарья Васенина

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