В Петербурге за год общая площадь новостроек снизилась на 1,5 млн кв. метров

За последний год площадь новостроек в черте Санкт-Петербурга сократилась на 1,5 млн кв. метров. На это обратил внимание «РБК Петербург».

По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖ), за указанный период в городе выдали 222 разрешения на строительство 438 многоквартирных домов общей площадью 7246 тыс. кв. метров. Годом ранее, в сентябре 2022 года в Петербурге действовали 308 разрешений на строительство 508 домов общей площадью 8783 тыс. кв. метров.

В Ленинградской области количество разрешений за последний год увеличилось со 133 до 147, а площадь возводимых новостроек — с 3391 тыс. кв. метров до 3596 тыс. кв. метров.

По мнению, опрошенных изданием экспертов, падение объёмов жилого строительства может быть связано с высотными ограничениями, а также с попытками застройщиков сэкономить на покупке земельных участков и сократить расходы на согласование проектов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на жилье в новостройках в Петербурге за лето вырос на 58%, срок принятия решения о покупке сократился до двух-трех недель.

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