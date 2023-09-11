Volkswagen показал прототип «заряженного» электромобиля ID.7

Компания Volkswagen показал прототип «заряженного» варианта первого в линейке марки электрического седана ID.7 — концепт-кар Volkswagen ID.X Performance.

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Новинка получила развитый аэродинамический обвес, выполненный из углепластика, 20-дюймовые колеса с креплением моногайкой, тонированные фонари и красные акценты в оформлении экстерьера. В салоне появились раздельные карбоновые сиденья и красные декоративные элементы.

ID.X Performance получил двухмоторную силовую установку суммарной мощностью 558 л.с., которая обеспечивает полный привод. Система Vehicle Dynamics Manager распределяет крутящий момент по осям и управляет блокировкой дифференциала на задней оси. Электромобиль отличается заниженной на 60 мм подвеской и измененными ее настройками.

Напомним, базовый Volkswagen ID.7 был рассекречен в апреле 2023 года. Ранее также был анонсирован заводской «заряженный» вариант Volkswagen ID.7 GTX.

Максим Вершинин

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