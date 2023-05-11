Volkswagen готовит «заряженный» электроседан ID.7

Компания Volkswagen анонсировала «заряженную» версию первого в линейке марки электрического седана ID.7 — исполнение GTX.

Новинка получит двухмоторную силовую установку повышенной мощности, особые настройки рулевого управления, подвески и тормозов, а также спортивный декор кузова и салона. Судя по тизеру, ID.7 GTX будет доступен в двухцветном кузове с черной крышей, а салоне помимо спортивных аксессуаров появится красная прострочка обивки.

Премьера нового электромобиля Volkswagen состоится в сентябре на выставке IAA Mobility в Мюнхене. Напомним, базовый Volkswagen ID.7 был рассекречен в апреле 2023 года.

Максим Вершинин

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