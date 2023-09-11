Судно на подводных крыльях может соединить Удмуртию и Татарстан в 2024 году

Пассажирское судно на подводных крыльях «Метеор-2020», которое соединит Татарстан и Удмуртию, планируют запустить в 2024 году. Тестовый речной рейс от Казани до Сарапула отправится 23 сентября. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов, пишет «Татарстан 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба миндортранса Удмуртии Фото: пресс-служба миндортранса Удмуртии

Планируется, что на пробный рейс попадут представители туристических агентств регионов. Маршрут проляжет через остановки в Елабуге и Набережных Челнах. Целью рейса станет демонстрация возможностей судна, а также определение будущих пунктов остановки и оценка причальной инфраструктуры в Сарапуле.

Напомним, ранее глава миндортранса Удмуртии Алексей Горбачев сообщил, что судно «Метеор» прибудет в Сарапул из Набережных Челнов. Пробный рейс планировался на сентябрь.