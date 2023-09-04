Судно на подводных крыльях прибудет в Удмуртию из Татарстана в сентябре

В Сарапул прибудет пробный рейс судна на подводных крыльях «Метеор» из Набережных Челнов. Тестирование транспорта запланировано на сентябрь, рассказал во «ВКонтакте» министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Горбачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Алексей Горбачев Фото: vk.com, Алексей Горбачев

Данное решение было принято в рамках встречи с главой миндортранса Татарстана Фаритом Ханифовым. В рамках нее также состоялось обсуждение дальнейшее развития водного, железнодорожного и воздушного транспортного обслуживания между республиками.