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Судно на подводных крыльях прибудет в Удмуртию из Татарстана в сентябре

В Сарапул прибудет пробный рейс судна на подводных крыльях «Метеор» из Набережных Челнов. Тестирование транспорта запланировано на сентябрь, рассказал во «ВКонтакте» министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Горбачев.

Фото: vk.com, Алексей Горбачев

Фото: vk.com, Алексей Горбачев

Данное решение было принято в рамках встречи с главой миндортранса Татарстана Фаритом Ханифовым. В рамках нее также состоялось обсуждение дальнейшее развития водного, железнодорожного и воздушного транспортного обслуживания между республиками.

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