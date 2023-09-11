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Съемки фильма на полдня перекроют движение по улице Репина

Съемки киносериала «Берлинская жара» ограничат движение по улице Репина на Васильевском острове 12 сентября, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

В ведомстве уточнили, что с 7:00 до 13:00 будет закрыт участок от Румянцевской площади до Большого проспекта Васильевского острова. Также автомобилистам не смогут проехать по прилегающему к улице проезду Большого проспекта от 1-й до 2-й и 3-й линий.

Кроме того, на обозначенных территориях с 00:00 до 13:00 будет запрещена стоянка транспорта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Василеостровском районе с 11 сентября по 10 октября в связи с производством работ по строительству теплосетей будет полностью закрыто движение транспорта по 10-11-й линиям В.О. — от Малого проспекта В.О. до Среднего проспекта В.О.

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