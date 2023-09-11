В Петербурге ввели новые дорожные ограничения

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала об очередных дорожных ограничениях, которые вводятся с начала этой недели. Они затронут восемь районов города, уточнили в ГАТИ.

В частности, в Василеостровском районе Петербурга с 11 сентября по 10 октября в связи с производством работ по строительству теплосетей будет полностью закрыто движение транспорта по 10-11-й линиям В.О. — от Малого проспекта В.О. до Среднего проспекта В.О.

В Выборгском районе до 6 октября из-за ремонта дорожного покрытия движение ограничено по Левашовскому шоссе в поселке Левашово — на участке от разворотного кольца у бывшего завода Hyundai до Горского шоссе.

В Кировском районе по той же причине 11 сентября на один день закрывается движение транспорта по нечетной стороне бульвара Новаторов у Дачного проспекта.

В Красногвардейском районе с 11 по 27 сентября дорожный ремонт потеснит водителей при движении по боковым проездам Пискаревского проспекта — от Нартовской улицы до улицы Руставели.

Кроме этого, до 1 октября из-за строительства светофора ограничено движение возле дома 21 по улице Передовиков.

Также в Красногвардейском районе с 11 по 13 сентября движение будет перекрыто по Лесному переулку (Пороховые) — от Набережной до Новой улицы.

В Московском районе с 11 сентября 2023 до 22 марта 2024 года из-за прокладки инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Цветочной улице — от Иркутской до Рощинской улицы, включая перекресток с Иркутской улицей.

В Приморском районе до 12 октября производство дорожных работ ограничит движение по набережной Черной речки — от Выборгской набережной до Торжковской улицы.

В том же районе с 11 по 12 сентября движение закрывают по проспекту Сизова — в направлении от Богатырского проспекта к проспекту Испытателей.

В поселке Лисий Нос с 11 по 24 сентября из-за строительства инженерных сетей невозможно будет проехать по Холмистой улице — от Озерковской улицы до Мариинского проспекта.

В Пушкинском районе с 11 по 28 сентября в связи с ремонтом дорожного покрытия ограничивается движение по Витебскому проспекту в поселке Шушары (путепровод через Московское шоссе).

В городе Пушкине (Гуммолосары) с 12 сентября по 10 октября из-за прокладки инженерных сетей для автомобилистов будет полностью закрыт участок Учхозной улицы — от Гумилевской до Анциферовской улицы.

В Центральном районе на срок с 11 по 14 сентября также из-за прокладки сетей движение будет ограничено у дома 45 по Днепропетровской улице — от набережной Обводного канала до Роменской улицы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на севере Петербурга дорожники отчитались о полном завершении работ по ремонту Приморского проспекта.

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