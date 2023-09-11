Politico: присоединение Россией новых территорий вынуждает Евросоюз расширяться

Присоединение Россией новых регионов подтолкнуло страны Евросоюза (ЕС) к ускорению рассмотрения вопросы о необходимости расширения объединения, сообщает издание Politico. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен активизировать подготовку к новому этапу расширения и согласовать временные рамки приема порядка десяти новых государств.

«Сейчас ведется работа по привлечению в блок из 27 стран до восьми новых членов. Однако историческое стремление к расширению несет в себе определенные риски для ЕС. Присоединение новых государств, в том числе и сельскохозяйственной Украины, открывает целый ящик Пандоры»,— говорится в публикации Politico.

Издание обращает внимание на слова министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, который утверждает, что «Евросоюзу нужно изменить подход и проявить смелость». Он заявил, что шесть стран Западных Балкан, а также Украина и Молдавия должны войти в «европейскую семью».

Авторы материала Politico отмечают, что поводом для активизации разговоров о расширении ЕС стало прошлогоднее решение президента РФ Владимира Путина включить в состав России ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. При этом отдельное внимание в ЕС уделяется рассмотрению заявки о вступлении Украины, так как она не удовлетворяет некоторым критериям блока. Речь, в частности, идет о высоком уровне коррупции в стране и медленном проведении реформ.

28 августа председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал ЕС готовиться к расширению объединения. По его словам, ЕС должен быть готов к приему новых стран-членов в состав объединения к 2030 году.

В настоящее время официальными кандидатами на вступление в Евросоюз являются семь стран. Среди них Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Украина подала документы о вступлении в Евросоюз в конце февраля 2022 года, в июне заявку одобрили.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов