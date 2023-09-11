Итальянский шеф-повар не смог отсудить 21 млн у компании ресторатора Шлаена

Арбитражный суд Свердловской области частично удовлетворил иск компания «Бонтемпирест» итальянского шеф-повара Валентино Бонтемпи и постановил взыскать с компании уральского ресторатора Кирилла Шлаена «Иль Примо» 333,3 тыс. руб. Напомним, еще в конце прошлого года «Бонтемпирест» подала четыре исковых заявления к ресторанным компаниям Екатеринбурга Кирилла Шлаена и Ольги Лефтерогло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно материалам суда, итальянский шеф пытался взыскать с «Иль Примо» 21,5 млн руб. Эти средства, якобы являлись компенсацией за нарушение исключительных прав. Судебные разбирательства возникли из-за заведений Pinzeria, которые господин Шлаен открывал по франшизе Валентино Бонтемпи в «Синара Центре», Ельцин Центре и на фуд-маркете ТЦ «Гринвич». В прошлом году уральские компании прекратили сотрудничать с итальянским шефом. Как рассказывал Кирилл Шлаен, это произошло из-за того, что шеф Бонтемпи перешел на поставки ресторанам готового замороженного продукта.

Согласно решению суда, компания «Иль Примо» будет обязана прекратить использование обозначения тождественных и сходных до степени смешения с товарными знаками «Бонтемпирест» (речь про Pinzeria). Кроме того, уральская компания должна будет выплатить несколько сотен тысяч рублей. «Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Иль Примо" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Бонтемпирест" компенсацию в размере 333 334 руб., в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска, денежные средства в сумме 8 023 руб.»,— указано в материалах суда.

В разговоре с «Ъ-Урал» Кирилл Шлаен заявил, что на работе заведений данное решение суда никак не отразится, а имя шефа и товарные знаки уже не используются. «Мы не согласны с ними и считаем, что у нас вообще никаких нарушений нет. Кажется, что происходит злоупотребление правом. Все суды не имеют смысла и не несут никаких последствий»,— прокомментировал «Ъ-Урал» господин Шлаен.

Судебные разбирательства между «Бонтемпирест» и другими компаниями ресторатора («Остерия», «Парк» и «Палаццо») еще продолжаются.

Напомним, в марте этого года на месте итальянского ресторана Pinzeria в «Синаре Центре» открыли остерию Dolce.

Мария Игнатова

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