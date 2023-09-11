Подведены итоги главных выборов в Волгоградской области

«Единая Россия» победила на выборах в городские думы Волжского и Камышина, однако с более скромными, чем в областном центре результатами.

По результатам обработки 100% бюллетеней результаты крупнейшей партии составили 46,54% в Волжском и 43,6% в Камышине. Явка оказалась выше волгоградской, составив 24,81% в Волжском и 40,02% в третьем по величине городе региона.

В Камышине единороссы выиграли все 11 одномандатных округов, а в Волжском из 12 округов на трех проиграли — два мандата получают кандидаты КПРФ Анна Дмитриева и Александр Кирсанов, а также Александр Анохин из ЛДПР, который уже был депутатом в 2013-2018 гг.

В Волжском КПРФ получили 23,2% голосов, ЛДПР 16,07%, а вот СРЗП не смогли преодолеть пятипроцентный барьер — результат партии 4,37%. «Новые люди» смогли заручиться поддержкой 4,38% от проголосовавших волжан, а «Партия пенсионеров» — 3,72%

В Камышине КПРФ поддержали 19,9% избирателей, ЛДПР — 15,11%, а справороссов — 15,28%. «Партия пенсионеров» и «Новые люди» набрали 2,54% и 2,45% голосов соответственно.

Ярослав Малых

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